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27 декабря, 15:15

Общество

Поезд Деда Мороза будет на Белорусском вокзале до 22:00 27 декабря

Поезд Деда Мороза будет на Белорусском вокзале до 22:00 27 декабря

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Поезд Деда Мороза из Великого Устюга прибыл 27 декабря в Москву. Жители столицы встретили его на Белорусском вокзале. В 22:00 состав, который уже преодолел 23 тысячи километров, поедет дальше по городам России.

Состав, на котором приехал волшебник, насчитывает 19 вагонов. В поезде расположились приемная Деда Мороза, места для игр, ресторан, фото-купе и магазин сувениров, а также кукольный театр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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