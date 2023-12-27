Зрители Москва 24 поделились кадрами своих новогодних елок

Зрители телеканала Москва 24 показывают, как украсили новогодние елки к празднику. Ирина нарядила целых три ели и украсила их золотыми игрушками.

Двенадцатилетний москвич Артем повесил на елку не только игрушки, но и сладости: конфеты и сушеные апельсиновые дольки. Отправить видеоматериалы можно в WhatsApp телеканала по телефону +7 (926) 266-24-24. Лучшие кадры покажут в прямом эфире.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.