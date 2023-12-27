Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 декабря, 13:30

Общество

Зрители Москва 24 поделились кадрами своих новогодних елок

Зрители Москва 24 поделились кадрами своих новогодних елок

Специалисты рассказали, как в Сети отличить продавца икры от мошенника

Акция "Новогодний десант" прошла в детской больнице

Выставка "Век 19-й. Изменчивая мода. От ампира до модерна" проходит на ВДНХ

Мастер-классы от олимпийских чемпионов пройдут на фестивале зимнего школьного спорта

"Атмосфера": -6 градусов ожидается в столице вечером 27 декабря

"Актуальный репортаж": как проходят уроки робототехники в московских школах

Эксперты рассказали, как определить качественную икру и не попасться на обман мошенников

Москвичам рассказали о праздничной программе на новогоднюю ночь

"Время новых": новогодние наборы Venera home decor

Зрители телеканала Москва 24 показывают, как украсили новогодние елки к празднику. Ирина нарядила целых три ели и украсила их золотыми игрушками.

Двенадцатилетний москвич Артем повесил на елку не только игрушки, но и сладости: конфеты и сушеные апельсиновые дольки. Отправить видеоматериалы можно в WhatsApp телеканала по телефону +7 (926) 266-24-24. Лучшие кадры покажут в прямом эфире.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика