27 декабря, 13:30Общество
Зрители Москва 24 поделились кадрами своих новогодних елок
Зрители телеканала Москва 24 показывают, как украсили новогодние елки к празднику. Ирина нарядила целых три ели и украсила их золотыми игрушками.
Двенадцатилетний москвич Артем повесил на елку не только игрушки, но и сладости: конфеты и сушеные апельсиновые дольки. Отправить видеоматериалы можно в WhatsApp телеканала по телефону +7 (926) 266-24-24. Лучшие кадры покажут в прямом эфире.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.