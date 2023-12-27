Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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Новости

27 декабря, 13:45

Общество

Специалисты рассказали, как в Сети отличить продавца икры от мошенника

Специалисты рассказали, как в Сети отличить продавца икры от мошенника

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Москвичи жалуются на активность мошенников в преддверии Нового года. В интернете они предлагают приобрести красную рыбу и икру якобы по акции. В одном случае злоумышленники требуют от клиентов полную предоплату и исчезают с деньгами, а в другом – поставляют контрафакт.

Как отличить настоящего продавца от мошенника? И как понять, какая икра является качественной? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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