Эпидемия гриппа усиливается в Словакии

Грипп атакует и другие страны. Эпидемия усиливается в Словакии. Об этом пишет один из местных новостных порталов. По его данным, только за прошлую неделю к врачам с симптомами гриппа и ОРВИ обратились почти 100 тысяч жителей пятимиллионной страны. Особенно медиков волнует, что в этом году заболевание преимущественно распространяется среди детей. В республике закрывают школы и детские сады, больницы и поликлиники переполнены, в аптеках не хватает лекарств, содержащих ибупрофен и парацетамол.

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