Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 декабря, 22:30

Общество

Эпидемия гриппа усиливается в Словакии

Эпидемия гриппа усиливается в Словакии

МЧС предупредило об ухудшении погоды этой ночью

Жителей столичного региона предупредили о гололедице

"Московский патруль": в Москве открыли памятник Герою России Евгению Зиничеву

Путин исполнил новогоднюю мечту девочки из Запорожской области

Ozon опроверг информацию о массовых сбоях в работе своей доставки

МЧС предупредило об ухудшении погоды этой ночью

"Мой район. Навигатор": этот декабрь стал самым снежным за всю историю наблюдений

"Куда заведет этот город": запахи

"Куда заведет этот город": вкусы

Грипп атакует и другие страны. Эпидемия усиливается в Словакии. Об этом пишет один из местных новостных порталов. По его данным, только за прошлую неделю к врачам с симптомами гриппа и ОРВИ обратились почти 100 тысяч жителей пятимиллионной страны. Особенно медиков волнует, что в этом году заболевание преимущественно распространяется среди детей. В республике закрывают школы и детские сады, больницы и поликлиники переполнены, в аптеках не хватает лекарств, содержащих ибупрофен и парацетамол.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика