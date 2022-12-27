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16:45

Общество

Многодетная семья москвичей осуществила свою мечту благодаря акции "Елка желаний"

Многодетная семья москвичей осуществила свою мечту благодаря акции "Елка желаний"

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Многодетная семья москвичей давно хотела побывать на представлении в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского. Они смогли осуществить свою мечту, приняв участие в столичной благотворительной акции "Елка желаний".

Представление в цирке стало не единственным подарком. Семья попала на экскурсию по цирку: им показали вольеры, в которых живут тигры, слоны и другие животные. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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