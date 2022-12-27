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Новости часа: рост реальной зарплаты в РФ восстанавливается медленно – Белоусов

Новости часа: рост реальной зарплаты в РФ восстанавливается медленно – Белоусов

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Рост реальной зарплаты в России восстанавливается пока медленно, эту задачу будут решать в 2023 году. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Сильный снегопад пообещали в столице до утра 28 декабря, местами будет гололедица. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства.

Российские военные уничтожили две украинские самоходные артиллерийские установки в ДНР. Об заявили в Минобороны РФ.

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