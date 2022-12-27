Новости часа: сильный снегопад и гололедицу пообещали в Москве до утра 28 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сильный снегопад и гололедицу пообещали в Москве до утра 28 декабря. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.

Часть новогодних мероприятий в столице будет посвящена участникам СВО и их семьям. Об этом заявил Сергей Собянин.

Минцифры РФ попросило обновить приложения "Госуслуги" и "Госуслуги Авто". Старые версии работать не будут.