15:30Общество
Новости часа: сильный снегопад и гололедицу пообещали в Москве до утра 28 декабря
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сильный снегопад и гололедицу пообещали в Москве до утра 28 декабря. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.
Часть новогодних мероприятий в столице будет посвящена участникам СВО и их семьям. Об этом заявил Сергей Собянин.
Минцифры РФ попросило обновить приложения "Госуслуги" и "Госуслуги Авто". Старые версии работать не будут.