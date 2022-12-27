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Общество

Москва может побить рекорд по количеству осадков в декабре – синоптики

Москва может побить рекорд по количеству осадков в декабре – синоптики

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Москва может побить рекорд по количеству осадков в декабре, заявили синоптики. На данный момент уже выпало почти две месячные нормы снега. 27 декабря в городе вновь объявлен желтый уровень погодной опасности из-за снегопада.

Водителей призвали отложить поездки на личном транспорте до вечера из-за заторов. В данный момент они уже достигают 7 баллов. Движение затрудняет не только снег, но и сильная гололедица.

А к среде, 28 декабря, температура поднимется до нуля. Также возможен ледяной дождь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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