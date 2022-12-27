Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:45

Общество

Свиной грипп выявлен во всех регионах РФ

Свиной грипп выявлен во всех регионах РФ

Синоптик заявил, что на Москву надвигаются снегопады и метели

Анастасия Ракова: Москва продолжит оказывать поддержку семьям мобилизованных горожан

Новости часа: синоптики сообщили о предстоящем снегопаде в столице вечером 27 декабря

"Утро": москвичам рассказали о погоде 27 декабря

"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столице 27 декабря

Дед Мороз посмотрел на столицу с 140-метровой высоты колеса обозрения на ВДНХ

В России предложили пересмотреть тарифы на коммунальные услуги

"Утро": атмосферное давление во вторник в Москве составит 746 мм ртутного столба

Стоимость услуг Деда Мороза подорожала на 20% в Москве

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что свиной грипп обнаружили во всех регионах России. По ее словам, показатели заболеваемости за последнюю неделю снизились на 7%, но это может быть связано с тем, что россияне стали реже обращаться к врачам.

Тем временем ситуация с гриппом и ОРВИ в Москве стабилизируется. Такая информация следует из нового отчета столичного Роспотребнадзора.

Санитарные врачи отметили, что снижается интенсивность заболеваемости. По сравнению с прошлой неделей интенсивность снизилась более чем на 20% среди взрослых. Примерно такие же показатели по детям всех возрастов.

От гриппа в Москве привиты более 7,5 миллиона человек, это примерно 60% населения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика