11:45Общество
Свиной грипп выявлен во всех регионах РФ
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что свиной грипп обнаружили во всех регионах России. По ее словам, показатели заболеваемости за последнюю неделю снизились на 7%, но это может быть связано с тем, что россияне стали реже обращаться к врачам.
Тем временем ситуация с гриппом и ОРВИ в Москве стабилизируется. Такая информация следует из нового отчета столичного Роспотребнадзора.
Санитарные врачи отметили, что снижается интенсивность заболеваемости. По сравнению с прошлой неделей интенсивность снизилась более чем на 20% среди взрослых. Примерно такие же показатели по детям всех возрастов.
От гриппа в Москве привиты более 7,5 миллиона человек, это примерно 60% населения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.