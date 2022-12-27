Свиной грипп выявлен во всех регионах РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что свиной грипп обнаружили во всех регионах России. По ее словам, показатели заболеваемости за последнюю неделю снизились на 7%, но это может быть связано с тем, что россияне стали реже обращаться к врачам.

Тем временем ситуация с гриппом и ОРВИ в Москве стабилизируется. Такая информация следует из нового отчета столичного Роспотребнадзора.

Санитарные врачи отметили, что снижается интенсивность заболеваемости. По сравнению с прошлой неделей интенсивность снизилась более чем на 20% среди взрослых. Примерно такие же показатели по детям всех возрастов.

От гриппа в Москве привиты более 7,5 миллиона человек, это примерно 60% населения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.