Новости часа: синоптики сообщили о предстоящем снегопаде в столице вечером 27 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Синоптики сообщили о предстоящем снегопаде в столице. Метеорологи повысили уровень погодной опасности в Москве на вечер 27 декабря.

МВД ДНР задержало троих подозреваемых в убийстве семьи из восьми человек. Как сообщили в ТАСС, они признали вину.

Стоимость "Москвича 3" с вариатором будет начинаться от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Такая информация о цене машины поступила от дилера.