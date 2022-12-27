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Общество

Новости часа: синоптики сообщили о предстоящем снегопаде в столице вечером 27 декабря

Новости часа: синоптики сообщили о предстоящем снегопаде в столице вечером 27 декабря

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Синоптики сообщили о предстоящем снегопаде в столице. Метеорологи повысили уровень погодной опасности в Москве на вечер 27 декабря.

МВД ДНР задержало троих подозреваемых в убийстве семьи из восьми человек. Как сообщили в ТАСС, они признали вину.

Стоимость "Москвича 3" с вариатором будет начинаться от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Такая информация о цене машины поступила от дилера.

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