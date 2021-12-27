В СПЧ рекомендовали приостановить обучение 9-летней девочки в МГУ

Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека Александр Асмолов выступил за прекращение обучения 9-летней Алисы Тепляковой в МГУ. Асмолов обратился к председателю Совета Валерию Фадееву с просьбой взять ситуацию под свой контроль.

Специалист считает, что такой эксперимент над ребенком может повлечь за собой нарушения психического и психофизиологического развития.

Во время сдачи зимней сессии отец девочки попытался прорваться в помещение факультета, утверждая, что его дочь незаконно удерживают на экзамене.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.