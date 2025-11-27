Филологи назвали слова-претенденты на звание главных в этом году

Филологи составили список слов-претендентов на звание главных в этом году. В него вошли такие слова, как "ред флаг", "сигма", "проявленность", "лимб", "зумер" и междометие "пупупу".

При этом каждый третий россиянин негативно относится к появлению новых слов в языке, особенно к молодежному сленгу. Вопрос о том, портят ли современные слова речь и нужно ли бороться с их обилием, остается спорным.

