Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября, 11:30

Общество

Роспотребнадзор опроверг информацию о новом вирусе

Роспотребнадзор опроверг информацию о новом вирусе

Аналитики узнали, сколько москвичей планируют совершить покупки во время "черной пятницы"

Столица подготовила масштабную праздничную программу ко Дню матери

"Атмосфера": 2 градуса ожидается в Москве вечером 27 ноября

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 742 мм ртутного столба 27 ноября

Опрос показал, что каждый пятый россиянин начинает копить на ипотеку с 18 лет

Число слотов для выездных регистраций брака увеличится в Москве в 2026 году

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 92% 27 ноября

Сомнолог рассказала о важности соблюдения стабильного режима сна

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного тумана

Информация о новом вирусе, активно распространяемая в мессенджерах, оказалась фейком. Опровержение опубликовал Роспотребнадзор.

В ведомстве отметили, что россияне действительно стали чаще болеть, однако это сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом типа А.

Ранее в Сети появились сообщения о странном вирусе с симптомами в виде высокой температуры, боли в горле, насморка и сильной боли в ушах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика