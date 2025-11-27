Роспотребнадзор опроверг информацию о новом вирусе

Информация о новом вирусе, активно распространяемая в мессенджерах, оказалась фейком. Опровержение опубликовал Роспотребнадзор.

В ведомстве отметили, что россияне действительно стали чаще болеть, однако это сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом типа А.

Ранее в Сети появились сообщения о странном вирусе с симптомами в виде высокой температуры, боли в горле, насморка и сильной боли в ушах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.