Сомнолог рассказала о важности соблюдения стабильного режима сна

Современный ритм жизни заставляет многих жертвовать сном, однако последствия недосыпа могут быть серьезными. Врач-сомнолог Роман Бузунов пояснил, что средняя норма сна составляет от 7 до 9 часов в сутки, но индивидуальная потребность может варьироваться.

Главным условием качественного отдыха является стабильный режим. Для спортсменов, как отметил врач-сомнолог Никита Карлицкий, недосып особенно критичен, поэтому им требуется до 10 часов сна, а иногда и медикаментозная помощь для восстановления.

