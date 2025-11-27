В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного тумана, который продержится до середины дня. Возможно значительное снижение видимости на дорогах. Все столичные аэропорты работают по фактической погоде.

Власти призвали автомобилистов быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не отвлекаться на телефон. По прогнозу, 27 ноября сохранится облачная погода с небольшим дождем при температуре выше нуля.

