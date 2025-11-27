Резиденция Деда Мороза на ВДНХ открыла сезон приема новогодних писем

В преддверии Нового года дети и взрослые начали писать письма Деду Морозу. Резиденция волшебника на Городской ферме ВДНХ уже принимает гостей, а Снегурочка помогает оформлять послания.

Психологи отмечают, что эта традиция сближает семьи и помогает детям раскрыть свои мечты. Все письма отправят в Великий Устюг, причем не только через резиденцию, но и почтой России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.