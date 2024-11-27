Новости часа: свыше 120 тысяч детей ежегодно появляются на свет в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 120 тысяч детей ежегодно рождаются в Москве, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

Квартиры по реновации получили более трех тысяч жителей Перова, сообщили власти города.

По прогнозам синоптиков, снег пойдет в Москве в ночь на 28 ноября.