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27 ноября, 13:30

Общество

Москвичка показала свои эклеры в форме лебедей

Москвичка показала свои эклеры в форме лебедей

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Так, москвичка поделилась видео с необычными пирожными. Сладости собственного производства она испекла в форме лебедей.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

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