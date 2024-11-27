Москвичка показала свои эклеры в форме лебедей

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Так, москвичка поделилась видео с необычными пирожными. Сладости собственного производства она испекла в форме лебедей.

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