27 ноября, 19:37M24.RU
Специалисты рассказали, как защитить детей от фейков
27 ноября в пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция на тему "Школьное образование в эпоху фейков".
Перед журналистами выступили:
- заместитель министра просвещения Российской Федерации Анастасия Зырянова;
- генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов;
- представитель Академии министерства просвещения Российской Федерации Максим Костенко;
- учитель-блогер, член Всероссийского сообщества наставников-просветителей Александр Оджо.