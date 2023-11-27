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27 ноября, 19:37

M24.RU

Специалисты рассказали, как защитить детей от фейков

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27 ноября в пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция на тему "Школьное образование в эпоху фейков".

Перед журналистами выступили:

  • заместитель министра просвещения Российской Федерации Анастасия Зырянова;
  • генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов;
  • представитель Академии министерства просвещения Российской Федерации Максим Костенко;
  • учитель-блогер, член Всероссийского сообщества наставников-просветителей Александр Оджо.
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