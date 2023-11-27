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27 ноября, 17:37

M24.RU

Специалисты рассказали о концепции профессионального воспитания

Специалисты рассказали о концепции профессионального воспитания

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27 ноября в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная презентации концепции профессионального воспитания в системе среднего профессионального образования (СПО) и проведению в Москве образовательного интенсива "Правильный выбор".

Перед журналистами выступили:

  • советник председателя правления "Движения первых" Антон Актуганов;
  • генеральный директор АНО "Центр стратегических проектов" Елена Годовых;
  • директор всероссийского детского центра "Смена" Игорь Журавлев;
  • президент Южного федерального университета (ЮФУ) Марина Боровская.
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