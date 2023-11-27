27 ноября, 17:37M24.RU
Специалисты рассказали о концепции профессионального воспитания
27 ноября в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная презентации концепции профессионального воспитания в системе среднего профессионального образования (СПО) и проведению в Москве образовательного интенсива "Правильный выбор".
Перед журналистами выступили:
- советник председателя правления "Движения первых" Антон Актуганов;
- генеральный директор АНО "Центр стратегических проектов" Елена Годовых;
- директор всероссийского детского центра "Смена" Игорь Журавлев;
- президент Южного федерального университета (ЮФУ) Марина Боровская.