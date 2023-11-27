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Новости

27 ноября, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях 27 ноября

Москвичам рассказали о главных новостях 27 ноября

Эксперты предупредили о высокой загруженности отелей на Новый год в Московском регионе

Новости часа: сугробы в столице к концу ноября вырастут до 25 сантиметров

В магазинах Москвы подешевели мандарины

Синоптики сообщили, что снег с разной интенсивностью будет идти в Москве до конца недели

Эксперты сообщили о высокой загруженности отелей на Новый год в Московском регионе

Новости часа: Собянин принял решение привлечь еще 10 тыс коммунальщиков для уборки снега

Музей транспорта Москвы и ВДНХ выпустили комбо-билет с посещением катка и выставки

Новости часа: Собянин поздравил победителей молодежного конкурса "Наследие"

Новости часа: Собянин рассказал о новом сезоне городской олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы"

В Москве тысячи коммунальщиков борются с последствиями непогоды. Расчищают дороги, дворы, крыши. В зоне особой ответственности подходы к социальным учреждениям: поликлиникам, школам, детским садам. Сугробы отвозят на снегоплавильные пункты.

В Москве снова пошел снег. И по прогнозам, он будет идти всю неделю. Синоптики говорят, что к выходным сугробы подрастут на 3–4 сантиметра. А к ночи еще обещают гололедицу, в городе похолодает.

В столичных аэропортах этим вечером задержано и отменено 75 рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс Расписания". По их данным, задержки и отмены есть в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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