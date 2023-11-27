Москвичам рассказали о главных новостях 27 ноября

В Москве тысячи коммунальщиков борются с последствиями непогоды. Расчищают дороги, дворы, крыши. В зоне особой ответственности подходы к социальным учреждениям: поликлиникам, школам, детским садам. Сугробы отвозят на снегоплавильные пункты.

В Москве снова пошел снег. И по прогнозам, он будет идти всю неделю. Синоптики говорят, что к выходным сугробы подрастут на 3–4 сантиметра. А к ночи еще обещают гололедицу, в городе похолодает.

В столичных аэропортах этим вечером задержано и отменено 75 рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс Расписания". По их данным, задержки и отмены есть в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево.

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