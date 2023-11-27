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27 ноября, 17:45

Общество

Эксперты сообщили о высокой загруженности отелей на Новый год в Московском регионе

Эксперты сообщили о высокой загруженности отелей на Новый год в Московском регионе

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Места в гостиницах на Новый год заканчиваются не только в Москве, но и в Московской области. Жители города, которые не хотят сами резать салаты и накрывать на стол, разобрали большую часть доступных вариантов.

Эксперты рынка говорят, что в настоящее время забронировать можно только премиум-сегмент. О каких суммах речь и далеко ли придется ехать, чтобы провести Новый год в отеле? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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