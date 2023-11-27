Эксперты рассказали о ситуации с местами в отелях на Новый год в Московском регионе

Места в гостиницах на Новый год заканчиваются не только в Москве, но и в Московской области. Жители города, которые не хотят сами резать салаты и накрывать на стол, разобрали большую часть доступных вариантов.

Эксперты рынка говорят, что в настоящее время забронировать можно только премиум-сегмент. О каких суммах речь и далеко ли придется ехать, чтобы провести Новый год в отеле? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.