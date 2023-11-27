Новости часа: высота сугробов в Москве выросла до 22 сантиметров

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Высота снежного покрова в Москве выросла до 22 сантиметров. Это показатели, свойственные январю, сообщили синоптики.

Более половины заявок на Московской цифровой киноплатформе связаны с бронированием мест для съемок. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В МЭШ появилась возможность регистрироваться на культурные мероприятия Москвы. Об этом заявили в департаменте образования.