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27 ноября, 12:30

Общество

Новости часа: высота сугробов в Москве выросла до 22 сантиметров

Новости часа: высота сугробов в Москве выросла до 22 сантиметров

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Высота снежного покрова в Москве выросла до 22 сантиметров. Это показатели, свойственные январю, сообщили синоптики.

Более половины заявок на Московской цифровой киноплатформе связаны с бронированием мест для съемок. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В МЭШ появилась возможность регистрироваться на культурные мероприятия Москвы. Об этом заявили в департаменте образования.

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