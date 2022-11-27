Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

16:30

Общество

Эксперты рассказали, кто может рассчитывать на рост зарплаты

Эксперты рассказали, кто может рассчитывать на рост зарплаты

Средний чек на зимний спортивный инвентарь вырос на 15% в этом году

Эксперты рассказали, как выбрать качественный и недорогой инвентарь для зимы

Россиянам разрешат устанавливать солярий в квартирах

Минобороны и РЖД запустили туристический поезд в Великий Устюг

Собянин поздравил москвичек с Днем матери

Российские маркетплейсы начали забирать вещи клиентов на утилизацию

В Московском зоопарке продолжается реабилитация медведя Диксона

Москвичи экипируются к активному отдыху pbvjq

В Москве поднимут штрафы для шумных водителей

Осенью 2022 года строители стали лидерами по приросту зарплат. Их ежемесячный доход увеличился в среднем на 5 тысяч рублей по сравнению с прошлым годом. Из-за дефицита кадров в России началась так называемая гонка зарплат.

Сейчас она остро ощущается в строительстве и транспортной логистике. Именно у тех, кто трудится в этих Отраслях, сейчас активно растут доходы. При этом чувствуется нехватка специалистов. Многие вакансии, сулящие высокий заработок, остаются открытыми. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоКарина ИльинаЛилия Шарафутдинова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика