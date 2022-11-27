Эксперты рассказали, кто может рассчитывать на рост зарплаты

Осенью 2022 года строители стали лидерами по приросту зарплат. Их ежемесячный доход увеличился в среднем на 5 тысяч рублей по сравнению с прошлым годом. Из-за дефицита кадров в России началась так называемая гонка зарплат.

Сейчас она остро ощущается в строительстве и транспортной логистике. Именно у тех, кто трудится в этих Отраслях, сейчас активно растут доходы. При этом чувствуется нехватка специалистов. Многие вакансии, сулящие высокий заработок, остаются открытыми. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

