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Общество

Минобороны и РЖД запустили туристический поезд в Великий Устюг

Минобороны и РЖД запустили туристический поезд в Великий Устюг

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Минобороны и РЖД запустили туристический поезд в Великий Устюг для участников СВО и их семей. Военные, которые прошли реабилитацию после ранений, вместе с женами и детьми отправились в предновогоднее путешествие.

Поезд едет по маршруту Москва – Великий Новгород – Горный парк Рускеала – Архангельск – Великий Устюг. 26 ноября на нем стартовали 227 пассажиров, в том числе больше 100 детей. Самому маленькому – всего 3 месяца. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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