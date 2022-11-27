Минобороны и РЖД запустили туристический поезд в Великий Устюг для участников СВО и их семей. Военные, которые прошли реабилитацию после ранений, вместе с женами и детьми отправились в предновогоднее путешествие.

Поезд едет по маршруту Москва – Великий Новгород – Горный парк Рускеала – Архангельск – Великий Устюг. 26 ноября на нем стартовали 227 пассажиров, в том числе больше 100 детей. Самому маленькому – всего 3 месяца. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.