Дачников могут оштрафовать на круглую сумму за неубранный снег. Юристы напомнили собственникам участков в СНТ и товариществах о том, что они несут ответственность за чистоту и порядок на объекте.

Уборка снега относится в том числе и к противопожарным мерам. Засыпанные снегом дороги могут помешать работе экстренных служб, которые попросту не смогут приехать на вызов. Поэтому штраф немаленький – от 100 тысяч рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.