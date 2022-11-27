Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

09:15

Общество

Дачников могут оштрафовать на круглую сумму за неубранный снег

Дачников могут оштрафовать на круглую сумму за неубранный снег

"Желтый" уровень погодной опасности опасности продолжает действовать в столичном регионе

Январские морозы придут в столицу на следующей неделе

Январские морозы придут в Москву на следующей неделе

Новости часа: автомобиль улетел в кювет на МКАД

"Доктор 24": вспомнить все

Новости часа: FIE продлила отстранение россиян до марта 2023 года

Родителям московских школьников предложили сдать пробный ЕГЭ по русскому языку

Москвичей предупредили о похолодании

"Время новых. Интервью": Гаяна

Дачников могут оштрафовать на круглую сумму за неубранный снег. Юристы напомнили собственникам участков в СНТ и товариществах о том, что они несут ответственность за чистоту и порядок на объекте.

Уборка снега относится в том числе и к противопожарным мерам. Засыпанные снегом дороги могут помешать работе экстренных служб, которые попросту не смогут приехать на вызов. Поэтому штраф немаленький – от 100 тысяч рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика