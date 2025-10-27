Россияне могут отказаться от покупок, сделанных их детьми в интернет-магазинах

Россияне имеют право отказаться от покупок, сделанных в интернет-магазинах их детьми. Такое решение принял Второй кассационный суд по иску москвички, чья 1,5-годовалая дочь случайно оформила заказ на 102 товара через приложение.

Изначально суд первой инстанции отказал женщине, сославшись на то, что она обращалась в техподдержку, а не на официальную почту магазина. Однако кассационная инстанция встала на сторону истца и направила дело на пересмотр.

Сейчас женщина требует признать действия интернет-площадки незаконными, взыскать убытки и компенсацию морального вреда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.