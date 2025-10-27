Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября, 11:30

Общество

Россияне могут отказаться от покупок, сделанных их детьми в интернет-магазинах

Россияне могут отказаться от покупок, сделанных их детьми в интернет-магазинах

Сильные порывы ветра ожидаются в Москве 27 октября

Бесплатные водные экскурсии продлили для участников "Московского долголетия"

"Утро": москвичам рассказали о погоде 27 октября

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 77% 27 октября

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 740 мм ртутного столба 27 октября

"Утро": скорость ветра в Москве составит 4–9 м/с 27 октября

Китайские ученые исследовали влияние фильмов ужасов на депрессию

Говорящий ворон Карлуша стал звездой соцсетей и кино

Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к водительским навыкам разных полов

Россияне имеют право отказаться от покупок, сделанных в интернет-магазинах их детьми. Такое решение принял Второй кассационный суд по иску москвички, чья 1,5-годовалая дочь случайно оформила заказ на 102 товара через приложение.

Изначально суд первой инстанции отказал женщине, сославшись на то, что она обращалась в техподдержку, а не на официальную почту магазина. Однако кассационная инстанция встала на сторону истца и направила дело на пересмотр.

Сейчас женщина требует признать действия интернет-площадки незаконными, взыскать убытки и компенсацию морального вреда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика