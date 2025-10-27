Форма поиска по сайту

27 октября, 10:45

Общество

Бесплатные водные экскурсии продлили для участников "Московского долголетия"

Бесплатные водные экскурсии продлили для участников проекта "Московское долголетие", рассказала заммэра Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, за лето их посетили более 40 тысяч раз. В рамках специальных рейсов участников ждут музыкальные вечера и встречи с москвичами-долгожителями. Среди них – деятели культуры, искусства, науки и спорта. Прогулки будут проходить на современных яхтах ледового класса с панорамными окнами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

