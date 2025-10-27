Форма поиска по сайту

27 октября, 07:45

Общество

Минздрав сообщил о стабильной ситуации с гриппом и ОРВИ

В министерстве здравоохранения сообщили, что ситуация с распространением гриппа и ОРВИ в настоящее время остается стабильной. Однако в декабре и январе ожидается рост заболеваемости этими инфекциями.

Точные сроки наступления пика заболеваемости будут зависеть от ряда факторов. Среди ключевых факторов – погодные условия и охват населения вакцинацией. На сегодняшний день прививки от гриппа уже сделали более 41 миллиона человек.

