27 октября, 07:30

Общество

Московские работодатели увеличили зарплатные предложения сотрудникам

Московские работодатели увеличили зарплатные предложения сотрудникам

Некоторые работодатели в Москве увеличили зарплатные предложения для сотрудников. Об этом говорится в исследовании одной из крупнейших компаний по поиску работы.

Больше всего за последний год выросли зарплаты в кадровой сфере – более чем на 18%. Банковским специалистам теперь предлагают оплату выше почти на 14%.

В промышленности рост составил 12,6%, а медицинский персонал получает предложения с зарплатой на 12,2% выше, чем год назад. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

