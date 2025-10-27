В Госдуме напомнили о праве не отвечать на звонки после работы

В Госдуме напомнили, что после окончания рабочего дня можно не отвечать на звонки с работы. Работодатель не имеет права требовать этого от сотрудника, и такое правило закреплено в Трудовом кодексе.

Однако действует оно не для всех профессий. Как пояснил HR-эксперт Гарри Мурадян, специалисты с ненормированным рабочим днем – журналисты, врачи или сотрудники экстренных служб – обязаны быть на связи.

