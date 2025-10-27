Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября, 07:30

Общество

В Госдуме напомнили о праве не отвечать на звонки после работы

В Госдуме напомнили о праве не отвечать на звонки после работы

Новые правила проведения капитального ремонта вступили в силу в России

Пособия и зарплаты поступят россиянам досрочно в ноябре

Шестидневная рабочая неделя стартовала в России

Финансовые эксперты посоветовали москвичам закупать продукты к Новому году заранее

"Утро": температура воздуха в Москве составит 10 градусов 27 октября

В столице прошла кейс-сессия "Гости столицы – амбассадоры Москвы"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 октября

Аномальное тепло сохранится в Москве в последнюю неделю октября

Школьный учитель рассказал, как воевал на СВО и вернулся к детям 1 сентября

В Госдуме напомнили, что после окончания рабочего дня можно не отвечать на звонки с работы. Работодатель не имеет права требовать этого от сотрудника, и такое правило закреплено в Трудовом кодексе.

Однако действует оно не для всех профессий. Как пояснил HR-эксперт Гарри Мурадян, специалисты с ненормированным рабочим днем – журналисты, врачи или сотрудники экстренных служб – обязаны быть на связи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика