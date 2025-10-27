Финансовые эксперты посоветовали москвичам закупать продукты к Новому году заранее

Финансовые эксперты рекомендуют москвичам закупать продукты на новогодний стол уже сейчас, чтобы не переплачивать. В число товаров, которые лучше приобрести заранее, вошли соленья и консервы для салатов, так как они долго хранятся.

Также запастись стоит новогодним декором. Пока ажиотажа нет, производители снижают цены на гирлянды, игрушки, елки и свечи. Покупка украшений сейчас позволяет хорошо сэкономить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.