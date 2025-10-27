Форма поиска по сайту

27 октября, 14:30

Общество

Новости социального блока Москвы

Новости социального блока Москвы

Собянин: проект "Давай дружить!" за 5 лет стал поддержкой для детей-сирот

Синоптики порекомендовали москвичам менять резину в первые выходные ноября

"Атмосфера": 10 градусов ожидается в Москве днем 25 октября

Низкое атмосферное давление ожидается в Москве 28 октября

Ветеран СВО рассказал, как в Москве помогают адаптироваться к гражданской жизни

"Атмосфера": 6 градусов ожидается в Москве вечером 24 октября

Синоптики рассказали, что дожди сохранятся в Москве минимум на неделю

В Госдуме предложили проверять дееспособность пенсионеров при сделках с жильем

Москвичам рассказали, какие меры поддержки участников СВО и их семей действуют в столице

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Почти половина московских старшеклассников, 47 тысяч, выбрали предпрофессиональные классы. В них можно углубленно изучать профильные предметы и получить первые навыки в профессии. Самыми популярными направлениями стали инженерное, предпринимательское и IT.

"Теперь вся ключевая информация, связанная с диспансерным наблюдением, пациенток и в части ведения беременности, автоматически собирается в новых цифровых сервисах ЕМИАС. В результате москвички могут рассчитывать на медицинское сопровождение совершенно нового качества, в том числе снизит уровень их стресса. "Регистратор беременных" поможет подсветить врачам возможные риски во время беременности: их рассчитывают алгоритмы ЕМИАС на основе анамнеза, результатов анализов и ряда других факторов. Благодаря сервису "Диспансерное наблюдение" специалисты могут видеть в системе данные о состоянии пациенток, обновляющиеся в реальном времени", – рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Москва внедряет систему мониторинга для профилактики сосудистых катастроф. ИИ-инструмент на основе анализа электронных медкарт выявил скрытые признаки болезней кровообращения. Благодаря этому в столице обнаружили 100 тысяч москвичей с высокими рисками развития инфарктов и инсультов.

