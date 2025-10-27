Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Почти половина московских старшеклассников, 47 тысяч, выбрали предпрофессиональные классы. В них можно углубленно изучать профильные предметы и получить первые навыки в профессии. Самыми популярными направлениями стали инженерное, предпринимательское и IT.

"Теперь вся ключевая информация, связанная с диспансерным наблюдением, пациенток и в части ведения беременности, автоматически собирается в новых цифровых сервисах ЕМИАС. В результате москвички могут рассчитывать на медицинское сопровождение совершенно нового качества, в том числе снизит уровень их стресса. "Регистратор беременных" поможет подсветить врачам возможные риски во время беременности: их рассчитывают алгоритмы ЕМИАС на основе анамнеза, результатов анализов и ряда других факторов. Благодаря сервису "Диспансерное наблюдение" специалисты могут видеть в системе данные о состоянии пациенток, обновляющиеся в реальном времени", – рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Москва внедряет систему мониторинга для профилактики сосудистых катастроф. ИИ-инструмент на основе анализа электронных медкарт выявил скрытые признаки болезней кровообращения. Благодаря этому в столице обнаружили 100 тысяч москвичей с высокими рисками развития инфарктов и инсультов.