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27 октября, 16:45

Общество

В Госдуме предложили проводить аборты при согласии отца в официальном браке

В Госдуме предложили проводить аборты при согласии отца в официальном браке

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Среди депутатов продолжается дискуссия по поводу методов, которые помогут сократить количество абортов. Так, в комитете Госдумы по охране здоровья предложили в случае искусственного прерывания беременности получать согласие отца ребенка, если брак зарегистрирован. Кроме того, предлагается уменьшить срок, при котором возможно проведение операции, с 12 до 8 недель.

Инициатива вызвала встречные доводы о том, что может возрасти количество криминальных абортов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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