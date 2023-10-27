В Госдуме предложили проводить аборты при согласии отца в официальном браке

Среди депутатов продолжается дискуссия по поводу методов, которые помогут сократить количество абортов. Так, в комитете Госдумы по охране здоровья предложили в случае искусственного прерывания беременности получать согласие отца ребенка, если брак зарегистрирован. Кроме того, предлагается уменьшить срок, при котором возможно проведение операции, с 12 до 8 недель.

Инициатива вызвала встречные доводы о том, что может возрасти количество криминальных абортов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.