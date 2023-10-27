Москвичам рассказали о новых схемах мошенничества

Мошенники предложили москвичам принять участие в голосованиях. Новую схему обмана злоумышленники "обкатывают" с помощью массовой рассылки.

Пользователям пишут от имени знакомых и родственников с просьбой проголосовать за их детей в конкурсах. Тех, кто откликается, убеждают перейти по фейковым ссылкам и ввести свой номер телефона. После этого у жертв похищают аккаунты, которые используют для новых веерных рассылок по всем контактам и пабликам, в которых состояла жертва.

На определенном этапе злоумышленники начинают прикреплять к сообщениям вредоносные ссылки, таким образом злоумышленники могут даже получить доступ к интернет-банку или к иным критическим сервисам.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.