27 октября, 22:30Общество
Москвичам рассказали о новых схемах мошенничества
Мошенники предложили москвичам принять участие в голосованиях. Новую схему обмана злоумышленники "обкатывают" с помощью массовой рассылки.
Пользователям пишут от имени знакомых и родственников с просьбой проголосовать за их детей в конкурсах. Тех, кто откликается, убеждают перейти по фейковым ссылкам и ввести свой номер телефона. После этого у жертв похищают аккаунты, которые используют для новых веерных рассылок по всем контактам и пабликам, в которых состояла жертва.
На определенном этапе злоумышленники начинают прикреплять к сообщениям вредоносные ссылки, таким образом злоумышленники могут даже получить доступ к интернет-банку или к иным критическим сервисам.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.