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27 октября, 07:15

Общество

Полиция наградит пенсионера, который задержал напавшего на школьника грабителя в Щелкове

Полиция наградит пенсионера, который задержал напавшего на школьника грабителя в Щелкове

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Полиция 27 октября наградит пенсионера из подмосковного Щелково, который задержал напавшего на школьника грабителя. 72-летний Михаил Макаров стал настоящим героем.

Местные власти вручили ему сертификат на отечественный автомобиль – пенсионер выбрал "Ниву". Так же его поступок отметил Спикер Госдумы Вячеслав Володин. В своем телеграм-канале он написал, что видео, зафиксированное камерами наблюдения, стало по-настоящему народным. А Михаил Викторович – пример для всех нас.

Все произошло в среду, 25 октября. Мальчик шел по улице один, когда к нему подбежал неизвестный и выхватил телефон. Остановить злоумышленника смог пенсионер. Он неподалеку чинил свою "Оку" и услышал крики о помощи. Мужчина быстро среагировал и поставил грабителю подножку.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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