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Общество

На сайте ФНС появилась страница с информацией о льготах для мобилизованных

На сайте ФНС появилась страница с информацией о льготах для мобилизованных

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На сайте Федеральной налоговой службы появилась промостраница. Там есть подробная информация о том, какие льготы положены мобилизованным. В частности, для них переносятся сроки уплаты налогов, сборов, страховых взносов, сдачи отчетности и предоставления уведомлений.

Для удобства меры налоговой поддержки разбиты на блоки. В каждом из них есть подразделы, где вся информация представлена максимально удобно. В том числе указано, в какие сроки льготы предоставляются. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
обществовидеоНаиль Губаев
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