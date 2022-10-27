На сайте ФНС появилась страница с информацией о льготах для мобилизованных

На сайте Федеральной налоговой службы появилась промостраница. Там есть подробная информация о том, какие льготы положены мобилизованным. В частности, для них переносятся сроки уплаты налогов, сборов, страховых взносов, сдачи отчетности и предоставления уведомлений.

Для удобства меры налоговой поддержки разбиты на блоки. В каждом из них есть подразделы, где вся информация представлена максимально удобно. В том числе указано, в какие сроки льготы предоставляются. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.