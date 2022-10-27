Москвичам рассказали, какую помощь получат семьи мобилизованных в Центре поддержки

В Москве действует специализированный Центр поддержки семей мобилизованных. Туда могут обратиться родственники тех, кто участвует в СВО, за любой помощью. Например, они могут узнать о положенных льготах и о том, кто вправе получить освобождение от мобилизации.

Стало известно, что отцов детей-инвалидов освободили от частичной мобилизации. Кроме того, отсрочку получат мужчины с двумя детьми, если супруга более 22 недель беременна третьим ребенком. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.