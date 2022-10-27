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Новости

27 октября, 23:45

Общество

В Москве наградили лауреатов литературной премии "Здравомыслие"

В Москве наградили лауреатов литературной премии "Здравомыслие"

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В Москве наградили лауреатов литературной премии в области медицины "Здравомыслие". Ее цель – содействие врачебной практике, а также популяризация здорового образа жизни. Конкурс проводится уже четвертый год при поддержке телеканала "Доктор".

В этот раз лучшими признаны монография о медицинской статистике, книга об основах детского питания, а также наблюдения судмедэксперта. Выбирали книги не только эксперты, но и читатели. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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