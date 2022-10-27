Новости часа: ГД приняла закон о привлечении к мобилизации граждан с неснятой судимостью

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Госдума приняла закон о привлечении к мобилизации граждан с неснятой судимостью. Призыву по-прежнему не подлежат судимые за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Россия будет определяться с продлением продуктовой сделки до 18 ноября. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Победа" возобновит полеты из Шереметьево с 30 октября. Об этом рассказали в пресс-службе авиагавани.