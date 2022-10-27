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Общество

Новости часа: ГД приняла закон о привлечении к мобилизации граждан с неснятой судимостью

Новости часа: ГД приняла закон о привлечении к мобилизации граждан с неснятой судимостью

"Атмосфера": 9 градусов тепла ожидается в столице 28 октября

Собянин упростил порядок получения детских пособий для семей мобилизованных

Новости часа: российская ПВО сбила 10 беспилотников на территории новых регионов

В ГД подготовят поправки к законопроекту о запрете ЛГБТ-пропаганды

Более 1 млн человек посетили музейный город ВДНХ с начала года

Отцов детей-инвалидов освободили от частичной мобилизации

Госдума приняла в I чтении проект о запрете пропаганды ЛГБТ в России

Новости часа: МИД Литвы сообщил о возможности пересмотра решения о допуске в страну Собчак

"Доктор 24": голубая матча

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Госдума приняла закон о привлечении к мобилизации граждан с неснятой судимостью. Призыву по-прежнему не подлежат судимые за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Россия будет определяться с продлением продуктовой сделки до 18 ноября. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Победа" возобновит полеты из Шереметьево с 30 октября. Об этом рассказали в пресс-службе авиагавани.

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