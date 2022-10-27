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Более 1 млн человек посетили музейный город ВДНХ с начала года

Более 1 млн человек посетили музейный город ВДНХ с начала года

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Более миллиона человек побывали в музейном городе ВДНХ с начала года. Это на 30% больше, чем в предыдущие два года.

Музейный город объединяет 23 выставочных пространства. Более 20 площадок расположены на Центральной аллее. В числе главных экспозиций – Центр "Космонавтика и авиация", там можно увидеть полноразмерный макет орбитальной станции "Мир", Музей славянской письменности "Слово", там можно узнать историю развития славянской письменности и фольклора.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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