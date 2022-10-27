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В Москве стала доступна назальная вакцина "Спутник"

В Москве стала доступна назальная вакцина "Спутник"

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Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что москвичи теперь могут получить вакцину от коронавируса в виде капель. Назальная форма "Спутник" поступила в пункты вакцинации на базе ряда городских поликлиник, Троицкой городской больницы и ГУМа.

Кстати, в мобильные пункты в Троицке и в ГУМе можно приходить без записи. Пройти вакцинацию могут все жители старше 18 лет.

Назальная вакцина "Спутник" – это двухкомпонентный "Спутник V" в той же дозировке, разница только в способе введения. В обоих случаях процедура проводится в два этапа с интервалом в 21 день. Назальную вакцину рекомендуют для ревакцинации, поскольку она выступает "бустером".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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