В Москве стала доступна назальная вакцина "Спутник"

Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что москвичи теперь могут получить вакцину от коронавируса в виде капель. Назальная форма "Спутник" поступила в пункты вакцинации на базе ряда городских поликлиник, Троицкой городской больницы и ГУМа.

Кстати, в мобильные пункты в Троицке и в ГУМе можно приходить без записи. Пройти вакцинацию могут все жители старше 18 лет.

Назальная вакцина "Спутник" – это двухкомпонентный "Спутник V" в той же дозировке, разница только в способе введения. В обоих случаях процедура проводится в два этапа с интервалом в 21 день. Назальную вакцину рекомендуют для ревакцинации, поскольку она выступает "бустером".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.