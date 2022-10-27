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Дума приняла в I чтении проект о запрете пропаганды ЛГБТ в РФ

Дума приняла в I чтении проект о запрете пропаганды ЛГБТ в РФ

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Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России, в том числе в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино.

Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму несколько дней назад. Его авторами выступили около 400 депутатов, включая спикера палаты Вячеслава Володина. В числе первых свое одобрение дали 60 депутатов, входящих в межфракционную группу по защите христианских ценностей.

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