Дума приняла в I чтении проект о запрете пропаганды ЛГБТ в РФ

Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России, в том числе в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино.

Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму несколько дней назад. Его авторами выступили около 400 депутатов, включая спикера палаты Вячеслава Володина. В числе первых свое одобрение дали 60 депутатов, входящих в межфракционную группу по защите христианских ценностей.