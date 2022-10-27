Новости мира: активисты столкнулись с полицией на митинге в Кишиневе

На митинге в Кишиневе активисты столкнулись с полицией. Люди, уставшие от роста цен и новых предложений об экономии, уже несколько месяцев требуют отставки президента Майи Санду. На днях жителям Молдавии ради экономии энергии рекомендовали не пользоваться лифтами и снизить температуру батарей дома и на работе. А предпринимателей попросили использовать индивидуальные генераторы.

Горячий душ для машин, общественного транспорта и тротуаров самоорганизовался в столице Киргизии. На одном из самых оживленных перекрестков Бишкека из-за прорыва трубы появился 10-метровый фонтан. Очевидцы сняли его с разных ракурсов. Коммунальщики быстро прикрутили вентиль и начали разбираться с причинами ЧП.

Мексика претендует на проведение Летней Олимпиады 2036 года. 30 ноября в стране создадут комитет, который будет продвигать официальную заявку. Министр иностранных дел Марсело Эбрард напомнил, что страна уже принимала Игры, а кроме того, ее трижды выбирали для проведения Чемпионата Мира по футболу. Ближайшие матчи Первенства на ее территории пройдут в 2026 году. А что касается летней Олимпиады, то следующая состоится в Париже через два года.

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