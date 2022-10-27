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Общество

В Госдуме предложили увеличить налоги для богатых россиян

В Госдуме предложили увеличить налоги для богатых россиян

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В Госдуме предложили повысить налоги для богатых, а из полученных денег сформировать фонд поддержки Вооруженных сил. Эти две инициативы рассмотрят в кабмине 27 октября.

Первая описывает шкалу налогообложения. Например, для тех, кто получает в год более 50 миллионов рублей, ее планируют установить на уровне 18%. При этом закон хотят распространить и на тех, кто резидентами России не является, но работает здесь по найму или имеет вклады в российских банках.

Во втором проекте речь идет об обеспечении военных формой, снаряжением за счет фонда поддержки Вооруженных сил. Его же средства предлагают использовать для мер соцподдержки военнослужащих.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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