Новости мира: тысячи иранцев вновь вышли на улицы Секкезы

Тысячи иранцев вышли на улицы Секкезы, родного города Махсы Амини, на сороковые сутки со дня гибели девушки. Она умерла от сердечного приступа, который произошел с ней в полицейском отделении. Махсу обвинили в неправильном ношении хиджаба, задержали и доставили туда для воспитательной беседы. Массовые протесты начались больше месяца назад, сразу после смерти девушки. Жители обвинили в ее гибели именно полицию нравов.

В Вене прошел митинг за мир с Россией и нейтралитет. По мнению активистов, из-за действий властей их страна стала одной из участниц конфликта. А это вредит самой Австрии. Кроме того, люди выступили против возможных планов правительства участвовать в обучении солдат ВСУ.

Из музея Тюссо в Лондоне убрали восковое изображение рэпера Канье Уэста из-за критики, которая обрушилась на него после его высказываний. Ранее Уэст назвал обманом движение BLM и вступился за белых гетеросексуалов, как самую угнетаемую группу на земле. После такого с ним разорвали контракты некоторые журналы и сотрудничавшие с ним бренды одежды, а соцсети заблокировали его аккаунты.

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