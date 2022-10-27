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Общество

В Госдуме предложили обеспечивать жильем всех переселенцев из новых регионов РФ

В Госдуме предложили обеспечивать жильем всех переселенцев из новых регионов РФ

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В Госдуме предложили обеспечить жильем беженцев из всех новых регионов России. Жителям Херсонской области уже выдают сертификаты на покупку недвижимости. А тех, кто был вынужден покинуть Донбасс и Запорожье, хотят расселять по другой схеме.

Ранее в Госдуме выступили с инициативой сделать бесплатным проезд на поездах для школьников из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей до 2024 года включительно. В нижней палате парламента отметили, что если бы удалось осуществить данное предложение, семьи из новых субъектов РФ смогли бы снизить затраты на поездки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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