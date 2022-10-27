Мобилизованные перешли к последнему этапу перед боевой работой на территории СВО

Призванные резервисты перешли к последнему этапу перед боевой работой – боевому слаживанию в составе подразделений. Занятия проходят и на полигонах в тыловых районах СВО.

Военнослужащие отрабатывают различные тактические приемы, учатся, как проходить минно-взрывные заграждения, стреляют штатными боеприпасами из танков Т-80БВ и ведут огонь по условным воздушным целям из переносных зенитно-ракетных комплексов. После этого они приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.