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Общество

Мобилизованные перешли к последнему этапу перед боевой работой на территории СВО

Мобилизованные перешли к последнему этапу перед боевой работой на территории СВО

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Призванные резервисты перешли к последнему этапу перед боевой работой – боевому слаживанию в составе подразделений. Занятия проходят и на полигонах в тыловых районах СВО.

Военнослужащие отрабатывают различные тактические приемы, учатся, как проходить минно-взрывные заграждения, стреляют штатными боеприпасами из танков Т-80БВ и ведут огонь по условным воздушным целям из переносных зенитно-ракетных комплексов. После этого они приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
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