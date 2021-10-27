Первые квартиры в Москве разыграли среди вакцинированных от COVID-19

Первые две квартиры в рамках акции "Вакцина – твой ключ к здоровью!" разыграли в прямом эфире телеканала Москва 24.

Акция предназначена для совершеннолетних граждан РФ, получивших первый компонент вакцины от коронавируса или прошедших повторную вакцинацию в период с 18 по 24 октября.

Победителями стали участники Галина Аркадьевна и Артем Игоревич, их имена озвучил музыкант Алексей Кортнев.

Квартиры будут разыгрывать каждую среду в течение пяти недель – до 24 ноября. Проверить, стали ли вы победителем, можно на сайте программы "Вакцина — твой ключ к здоровью!".